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Шмыгаль рассказал, когда Украина откроет границы

Комментариев: 3
Быстрого открытия границ ждать не стоит.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
пресс-служба Кабмина

Украина готова открыть административные границы спустя месяц после открытия их европейскими странами-соседями. 

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Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию РБК Украина.

Глава Кабмина отметил, что Украина будет принимать решение об открытии границ, выходя из поведения соседний стран Европейского Союза.

Мы можем наблюдать за европейскими странами, за нашими соседями Польшей, Венгрией, Румынией, как они будут себя вести относительно границ. Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии. И в зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация, - сказал Шмыгаль.

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Такое решение глава правительства объяснил тем, что Европа и США вошли в карантин намного раньше Украины, в частности Италия ввела ограничительные меры и сам карантин раньше на 1 месяц. Поэтому выходить из карантина Украине должна также на месяц позже.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что в мае карантин ослабят, но ограничения будут еще два года. Премьер-министр сделал важное заявление.

 

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Теги: Шмыгаль, Кабмин, карантин, границы
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Комментариев (3)
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dinops    22.04.2020, 15:20
Оценка:  0
dinops
Не ему решать, как Европа откроет тогда он может что то говорить
meglj    22.04.2020, 14:51
Оценка:  0
meglj
НАШ ОТВЕТ ИМПИЧМЕНТ !
WTF2wtf    22.04.2020, 14:56
Оценка:  +1
WTF2wtf
Путен приди?
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