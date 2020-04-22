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"Год Президента Зеленского" - фильм онлайн

Комментариев: 5
В ОП выпустили фильм о достижениях Зеленского за год президентства.
Офис президента снял фильм о Зеленском
Офис президента снял фильм о Зеленском
facebook.com/president.gov.ua

В Офисе президента создали фильм о достижениях президента Владимира Зеленского на посту главы государства. Показ состоялся в среду, 22 апреля, в соцсетях, а также на ряде ведущих украинских телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook

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Отмечается, что после завершения карантина Владимир Зеленский соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства.

Напомним, ранее в команде Зеленского назвали основные изменения, которые произошли за год. Президент Украины уже выполнил 19% обещаний, которые давал на 5 лет. Еще 294 обещания, то есть 70% - в процессе выполнения. 

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Теги: Фильм, Зеленский, Итоги, Президент, Достижения
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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    22.04.2020, 19:32
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Я так понимаю, это снято студией 95 квартал. Будет много смеха.
ТакТакс    22.04.2020, 17:22
Оценка:  -1
ТакТакс
Зэлэный пЫздун.
Орест_Пiхва    22.04.2020, 16:57
Оценка:  -22
Орест_Пiхва
"Год Президента Зеленского"--- "Перевоплащение Голобородько" первый сезон
Asmo    22.04.2020, 16:44
Оценка:  +7
Asmo
Фантазёр -ты меня называла....
SINOBI-LIFE    22.04.2020, 16:31
Оценка:  +6
SINOBI-LIFE
Достал клоун видосиками для зебилов.
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