Зеленский: Необходимо перезапустить судебную систему Украины

По словам президента, суды в стране неэффективны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости перезапуска судебной системы в Украине. Он напомнил о делах Сергея Пашинского и Олега Гладковского, которые до сих пор не понесли наказание. Об этом сообщает РБК-Украина.

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“Пашинский (бывший нардеп – ред.), Свинарчуки (бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский - ред.), и еще много прозвищ там есть. Действительно, есть и криминальные авторитеты, хорошо поработала СБУ. А потом суды их отпускают. Судебную систему в Украине полностью надо перезагрузить“, - заявил Зеленский.

Президент отметил, что за прошедшие годы выстроена такая судебная система, которая не работает справедливо.

Я уверен в том, что много судей нормальных и честных действительно профессиональных. Но за все эти годы выстроена такая судебная система, она не работает справедливо. Она может и работает профессионально, но в другую сторону. Поэтому мы ее хотели перезагрузить. Судебную реформу подготовили. Сложно. Мы это сделаем, - отметил президент.

Напомним, ранее Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером по реформам. Саакашвили подтвердил информацию о том, что Зеленский сделал ему предложение занять пост в правительстве.

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