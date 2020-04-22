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Зеленский: Необходимо перезапустить судебную систему Украины

Комментариев: 1
По словам президента, суды в стране неэффективны.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости перезапуска судебной системы в Украине. Он напомнил о делах Сергея Пашинского и Олега Гладковского, которые до сих пор не понесли наказание. Об этом сообщает РБК-Украина

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“Пашинский (бывший нардеп – ред.), Свинарчуки (бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский - ред.), и еще много прозвищ там есть. Действительно, есть и криминальные авторитеты, хорошо поработала СБУ. А потом суды их отпускают. Судебную систему в Украине полностью надо перезагрузить“, - заявил Зеленский.

Президент отметил, что за прошедшие годы выстроена такая судебная система, которая не работает справедливо.

Я уверен в том, что много судей нормальных и честных действительно профессиональных. Но за все эти годы выстроена такая судебная система, она не работает справедливо. Она может и работает профессионально, но в другую сторону. Поэтому мы ее хотели перезагрузить. Судебную реформу подготовили. Сложно. Мы это сделаем, - отметил президент.

Напомним, ранее Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером по реформам. Саакашвили подтвердил информацию о том, что Зеленский сделал ему предложение занять пост в правительстве. 

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Теги: Зеленский, Суд, Украина, Перезагрузка, Судебная система
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Комментариев (1)
МаксимУм    22.04.2020, 17:05
Оценка:  +2
МаксимУм
пэтя перезагружал, перезагружал и загрузил теми же кто судил при яныке... он их не трогал - они теперь лояльны...
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