Больная COVID-19 Скороход пожаловалась на условия самоизоляции

Нардеп рассказала, что у нее внезапно начались проблемы.

Зараженная коронавирусом народный депутат Анна Скороход внезапно пожаловалась, что после выписки из лечебницы не может получить больничный.

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Об этом нардеп сообщила на своем Телеграм-канале.

По словам Скороход, что ее выписали из больницы при условии, что в дальнейшем нардеп будет находиться в полной самоизоляции дома. Также она должна провериться на COVID-19 и получить два подряд негативных результата теста.

Соответственно, мне необходим больничный, поскольку не могу посещать ВР. Стою на учете в ДНК "НПЦ ПКМ" ДУС. Позвонила к ним, попросила открыть больничный, но они отказали, поскольку я должна приехать на осмотр и по-другому никак. На то, что я на COVID-положительная - пофиг, нужен осмотр. Я вот интересуюсь, а будет это нарушением карантина или это нормально? И что они будут осматривать? Положительный тест или как вирус по мне бегает? Или у нас мало зараженных медиков? - возмутительно спросила Скороход.

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Напомним, нардепа госпитализировали вместе с ребенком из-за коронавируса. Анна Скороход плохо себя чувствует на 15 день после появления симптомов заражения коронавирусом.

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