На Буковине умерших от COVID-19 братьев хоронили стоя у машин

Люди всю церемонию сидели в автомобилях в масках и только под конец вышли попрощаться с парнями, не отходя от своих машин.

На похоронах двух братьев 19 и 25 лет гости стояли на расстоянии возле своих машин. Об этом рассказал глава Чудейской ОТГ Анатолий Пицул, передает Укринформ в среду, 22 апреля.

"Похоронили братьев в один день и в одной могиле. Маме и старшему сыну сейчас психологически очень трудно. Это большая трагедия для семьи. Такие молодые ребята были... На похоронах было много родственников. Все сидели в автомобилях в масках. И только потом вышли на прощание, причем не отходя от своих авто, стояли издалека", - заявил Пицул.

По информации главы громады, двое из трех братьев еще в марте вернулись с заработков из Бельгии. Симптомы начали проявляться у них после завершения двухнедельной самоизоляции.

"Около трех недель назад, может даже чуть больше, старший и средний из братьев вернулись с заработков из Бельгии. Две недели они находились в самоизоляции, и ни у кого не было никаких симптомов. Когда начали проявляться первые признаки болезни, они обратились к семейному врачу. Чувствовали себя они хорошо, поэтому определенное время лечились амбулаторно дома под наблюдением врача. А потом среднему из братьев стало плохо, его скорая забрала в районную больницу", - добавил Пицул.

При этом первым в семье коронавирусом заболел старший брат, который также лечился амбулаторно и уже выздоровел.

"Средний из братьев больше недели лечился в районной больнице, его подключали к аппарату ИВЛ. А в пятницу, перед Пасхой, в больницу забрали и молодого из братьев Андрея, которому было всего 19 лет. Он умер утром следующего дня после Пасхи. Еще через день не стало и его брата Ивана. А их отец и бабушка сейчас в тяжелом состоянии переведены в областную больницу", - резюмировал Пицул.

Напомним, что на Буковине скончались два молодых брата с подозрением на коронавирус. Парни умерли с разницей в один день. При этом их отец и бабушка находятся в реанимации. Известно, что у младшего брата не было сопутствующих заболеваний.

Также сообщалось, что на Буковине зараженных COVID-19 уже больше тысячи. За последние сутки в Черновицкой области официально подтверждены еще 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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