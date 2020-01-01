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Заробитчане перевели в Украину рекордную сумму

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Деньги трудовых мигрантов составляют 10% ВВП Украины, однако, из-за пандемии сумма переводов сократится более, чем на четверть.
Заробитчане массово вернулись в Украину
Заробитчане массово вернулись в Украину

В течение 2019 года Украина оставалась крупнейшим получателем денежных переводов в Европе и Центральной Азии, достигнув нового рекордного показателя 15,8 млрд долларов. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, который был обнародован в среду, 22 апреля.

В документе отмечается, что денежные переводы из-за границы составляют около 10,5% от ВВП Украины за 2019 год.

Однако ВБ прогнозирует, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса объемы денежных переводов в регионе сократятся на 27,5%.

Также в докладе отмечается, что в условиях пандемии COVID-19 многим работающим за границей украинцам, которых по оценкам, насчитывается примерно 3-4 млн человек, было трудно найти работу, поскольку усиленный пограничный контроль блокировал перемещение многих временных и сезонных рабочих по всей Европе, в том числе в соседних странах.

 

Напомним, сегодня премьер-министр Шмыгаль рассказал о планах оставить заробитчан в стране. Кабмин уже разрабатывает программу кредитирования для заробитчан, которые хотят открыть бизнес.

Ранее сообщалось, что ряд стран готовы послать за украинскими заробитчанами чартеры.

 

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Теги: Всемирный банк, ВВП, заробитчане, денежный перевод
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Источник: korrespondent.net

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