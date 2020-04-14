Ряд стран готовы послать за украинскими заробитчанами чартеры

В МИД думают, разрешать ли украинцам отправляться на сезонные работы за границу.

В соседних странах, в связи с началом сезонных работ, спрос на украинских трудовых мигрантов так велик, что правительства готовы оплатить чартерные рейсы и оформление документов для них. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в 1+1.

Он отметил, что сейчас наблюдается большой спрос на украинскую трудовую миграцию в соседние страны.

"Уже есть такие случаи, когда мне звонят министры иностранных дел ряда стран и говорят: "Наша страна готова оплатить чартеры, готова все оплатить, и документы" прямо сейчас, потому что весна, начинаются сезонные работы, рабочие нужны сейчас. Мы пока рассматриваем эти запросы", - сказал Кулеба.

По его словам, проблема заключается в том, что целью возвращения наших соотечественников в Украину была их безопасность. В то же время сезонные работы очень короткие - они продолжаются около месяца, поэтому потом трудовым мигрантам снова надо будет возвращаться обратно.

В этом контексте Кулеба отметил, что никто в мире не может точно спрогнозировать развитие эпидемиологической ситуации, поэтому прежде всего речь идет не о работе, а о безопасности тех же рабочих.

В ответ на вопрос ведущего, будут ли отказывать тем странам, которые просят разрешить выезд из Украины сезонным рабочим, глава МИД заявил, что "мы думаем".

Ранее сообщалось, что Германия чартерами доставит сезонных рабочих из Восточной Европы. Всего планируется доставить в страну около 40 тысяч работников.

Также аналогичное сообщение поступило из Финляндии. Тогда финская государственная телерадиокомпания Yle сообщила, что Финляндия готовит чартеры для сезонных рабочих из Украины. Финляндия нуждается в 1500 работниках - они критически важны для местного сельского хозяйства, написало издание.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet