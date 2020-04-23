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Интимные фото в безопасности: В Украине запустили новый чат-бот

Комментариев: 1
Минцифры анонсировало запуск @StopSextingBot в Telegram.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
depositphotos.com

Министерство цифровой трансформации Украины запускает в Telegram чат-бот, который призван защитить интимную жизнь украинцев. Пока бот остается в режиме тестирования, чтобы качественно отвечать на запросы. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры у себя в Facebook.

Бот призван отвечать на следующие вопросы пользователей:

  • Как действовать, если просят прислать интимные фото или видео?
  • Что делать, если отправил кому-то обнаженные фото или видео?
  • Обязательные шаги, если шантажируют присланными ранее фото или видео?
  • Как удалить нежелательные фото из Интернета?

Отмечается, что функционал бота позволяет обратиться лично к команде #stop_sexтинг в случае дополнительных вопросов.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/eGovernanceUkraine

Напомним, ранее Кабмин приравнял электронный паспорт к обычному. Теперь паспорт в приложении “Дія“ для смартфона стал полноценным документом. 

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Теги: Минцифры, Чат, Бот, Интим, Фото, Видео, Шантаж, Защита
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    23.04.2020, 10:35
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Да. Других проблем нет в стране.
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