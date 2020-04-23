Интимные фото в безопасности: В Украине запустили новый чат-бот
Министерство цифровой трансформации Украины запускает в Telegram чат-бот, который призван защитить интимную жизнь украинцев. Пока бот остается в режиме тестирования, чтобы качественно отвечать на запросы. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры у себя в Facebook.
Бот призван отвечать на следующие вопросы пользователей:
- Как действовать, если просят прислать интимные фото или видео?
- Что делать, если отправил кому-то обнаженные фото или видео?
- Обязательные шаги, если шантажируют присланными ранее фото или видео?
- Как удалить нежелательные фото из Интернета?
Отмечается, что функционал бота позволяет обратиться лично к команде #stop_sexтинг в случае дополнительных вопросов.
Напомним, ранее Кабмин приравнял электронный паспорт к обычному. Теперь паспорт в приложении “Дія“ для смартфона стал полноценным документом.
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