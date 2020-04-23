Интимные фото в безопасности: В Украине запустили новый чат-бот

Минцифры анонсировало запуск @StopSextingBot в Telegram.

Министерство цифровой трансформации Украины запускает в Telegram чат-бот, который призван защитить интимную жизнь украинцев. Пока бот остается в режиме тестирования, чтобы качественно отвечать на запросы. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры у себя в Facebook.

Бот призван отвечать на следующие вопросы пользователей:

Как действовать, если просят прислать интимные фото или видео?

Что делать, если отправил кому-то обнаженные фото или видео?

Обязательные шаги, если шантажируют присланными ранее фото или видео?

Как удалить нежелательные фото из Интернета?

Отмечается, что функционал бота позволяет обратиться лично к команде #stop_sexтинг в случае дополнительных вопросов.

Скриншот facebook.com/eGovernanceUkraine

Напомним, ранее Кабмин приравнял электронный паспорт к обычному. Теперь паспорт в приложении “Дія“ для смартфона стал полноценным документом.

Читай также: В Украине появилась карта несоблюдения правил самоизоляции

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.