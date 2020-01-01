В Украине за сутки от COVID-19 вылечилось 80 человек
Глава Минздрава детальнее рассказал о динамике распространения коронавируса.
За минувшие сутки в Украине от коронавирусной инфекции вылечилось 80 человек.
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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге.
По его словам, с диагнозом COVID-19 вчера было госпитализировано 182 человек. между тем, динамика выздоровления более чем радует.
Было госпитализировано 182 человека. Зафиксировано 13 летальных случаев. Хорошая новость, что 80 пациентов выздоровели, - сказал Степанов.
Напомним, Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Украине. В Украине 578 новых случаев коронавируса.
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