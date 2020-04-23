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В Одессе первая смерть от коронавируса: два теста не выявили COVID-19

Комментариев: 1
Экспресс-тест и ПЦР-тест не выявили коронавируса у пациента.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Depositpotos

За прошедшие сутки в Одессе зафиксирован первый летальный исход от коронавируса: от осложнений вызванных COVID-19 скончался 56-летний местный житель. Это уж третья смерть от коронавирусной болезни в области, сообщили в Одесской ОГА.

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30 марта 56-летнего мужчину госпитализировали с двухсторонней пневмонией. У него был ряд тяжелых сопутствующих заболеваний - ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и сахарный диабет. Пациент сдал анализы на COVID-19, но экспресс-тест не выявил коронавируса.

9 апреля мужчину повторно проверили, однако и ПЦР-тестирование дало отрицательный результат. 21 апреля пациента решили протестировать в третий раз. 22 апреля в 10:15 мужчина умер от острой сердечной недостаточности и отека легких. Вечером того же дня медики получили положительный ПЦР-тест, что позволило диагностировать коронавирус посмертно.

Напомним, в Украине за сутки от COVID-19 вылечилось 80 человек.

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Теги: Одесса, коронавирус, экспресс-тест, пцр-тесты
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Комментариев (1)
tamarakoren    23.04.2020, 12:54
Оценка:  0
tamarakoren
Верить таким тестам,себя не уважать.Узеленские прибагатились.
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