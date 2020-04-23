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Бесплатный перелет Ермака: В НАПК прокомментировали расследование

Комментариев: 2
Антикоррупционное агентство проверяет обстоятельства перелета Ермака из Минска.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак
Глава Офиса Президента Андрей Ермак
Пресс-служба ОП

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции продолжается расследование перелета из Минска главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака на самолете олигарха Виктора Пинчука. Об этом в интервью изданию РБК-Украина рассказал директор НАПК Александр Новиков.

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“Проверка продолжается. Мы направили запрос в компанию, которая предоставила этот самолет, и в Офис Президента также направили“, - отметил Новиков.

Глава НАПК подчеркнул, что перелет Ермака на частном самолете “нельзя трактовать как межгосударственные, так как самолет был украинский и должностное лицо - украинец“.

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“Здесь ... только по результатам проверки сможем сказать, чем это является. Сейчас мы не имеем ни одного документа, но запросы уже отправили“, - добавил он.

Напомним, НАПК начало проверку действий руководителя ОП Андрея Ермака, который бесплатно возвращался частным самолетом из Минска после заседания Трехсторонней контактной группы.

Журналисты программы “Схемы“ выяснили, что Ермак летел на самолете украинского олигарха Виктора Пинчука.

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Теги: Ермак, Пинчук, НАПК, Минск, самолет, Новиков
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Комментариев (2)
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Дром    23.04.2020, 14:26
Оценка:  0
Дром
Что-что? Перелет не межгосударственный потому что борт украинский и на борту украинцы? Так МАУ за чартеры Киев-Шарм еще и переплачивает.
Woodbrother    23.04.2020, 14:02
Оценка:  -1
Woodbrother
Сейчас ему Зеля еще и самолет купит элитный.
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