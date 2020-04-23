Бесплатный перелет Ермака: В НАПК прокомментировали расследование

Антикоррупционное агентство проверяет обстоятельства перелета Ермака из Минска.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции продолжается расследование перелета из Минска главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака на самолете олигарха Виктора Пинчука. Об этом в интервью изданию РБК-Украина рассказал директор НАПК Александр Новиков.

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“Проверка продолжается. Мы направили запрос в компанию, которая предоставила этот самолет, и в Офис Президента также направили“, - отметил Новиков.



Глава НАПК подчеркнул, что перелет Ермака на частном самолете “нельзя трактовать как межгосударственные, так как самолет был украинский и должностное лицо - украинец“.

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“Здесь ... только по результатам проверки сможем сказать, чем это является. Сейчас мы не имеем ни одного документа, но запросы уже отправили“, - добавил он.

Напомним, НАПК начало проверку действий руководителя ОП Андрея Ермака, который бесплатно возвращался частным самолетом из Минска после заседания Трехсторонней контактной группы.

Журналисты программы “Схемы“ выяснили, что Ермак летел на самолете украинского олигарха Виктора Пинчука.

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