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93% украинцев с COVID-19 заразились им внутри страны, - МОЗ

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Известно, что почти все больные заразились внутри страны.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

Всего 7% зараженных коронавирусом украинцев подхватили его за границей, остальные 93% - инфицировались на территории страны. При этом 55% зараженных Covid-19 в Украине - это люди до 50 лет.

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Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава на странице в Facebook.

ЦОЗ сообщает, что симптомы у большинства больных начали проявляться в течение 14 дней.

Также в ведомстве напомнили, что коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями (во время кашля или чихания). Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом.

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При этом известно, что 55% подтвержденных случаев Covid-19 составляют люди в возрастной группе до 50 лет.

ЦОЗ предупреждает, что пока лекарств и вакцины от коронавируса нет. Поэтому стоит придерживаться простых правил:

  • бесконтактно поздравлять, здороваться без пожатия рук;
  • соблюдать гигиену рук: как можно чаще мыть руки с мылом в течение 20-40 секунд теплой водой или обрабатывать их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%;
  • придерживаться респираторной гигиены и этикета кашля: кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку, которую затем сразу надо выбросить или, если ее нет - в сгиб локтя;
  • держите дистанцию: не менее полутора метра от других людей;
  • самоизолируйтесь в случае появления респираторных симптомов: нужно изолироваться от тех, с кем проживаете, настолько, насколько это возможно. Особенно, если среди них есть люди пожилого возраста.

Напомним, Кличко рассказал, сколько длится лечение от коронавируса. Медленные темпы выздоровления заболевших связаны с длительностью лечебного процесса.

 

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Теги: коронавирус, вирус, ЦОЗ, МОЗ
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