Под Херсоном разоблачили масштабное производство поддельных антисептиков

Проведена серия обысков.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное производство поддельных антисептиков в Херсонской области.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, подпольный цех по изготовлению антисептиков был оборудован на территории одного из частных предприятий в Новотроицком. Организаторы наладили изготовление товара сомнительного качества, который продавали в разные регионы страны под видом отечественных торговых марок.

Контрафактный товар фигуранты производили под видом отечественных торговых марок для продажи на территории разных регионов Украины. Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили на месте нелегального производства почти 8 тонн фальсифицированных дезинфицирующих растворов, - сообщили в СБУ.

Продукцию отправили на экспертизу СБУ

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Изъятая в ходе обысков продукция отправлена на экспертизу, которая покажет точный состав поддельных антисептиков.

По данному факту открыто дело по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины пресекла деятельность подпольной нарколаборатории по производству амфетамина.

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