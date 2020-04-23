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В Одессе налетчики унесли из обменника крупную сумму

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Трое грабителей связали девушку-кассира и завладели крупной суммой в национальной и иностранной валюте.
В Одессе налетчики унесли из обменника крупную сумму
© dumskaya.net
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В Одессе налетчики унесли из обменника крупную сумму
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В Одессе трое грабителей ночью напали на круглосуточный обменный пункт и, связав кассира, похитили крупную сумму наличных в гривне, долларах и евро. Об этом сообщает местное издание “Думская“ со ссылкой на информацию, полученную от полиции.

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“Нападение на круглосуточный обменный пункт “Финод“ произошло сегодня ночью на улице Черняховского в Одессе. Как рассказали “Думской“ в полиции, между 1:38 и 2:05 трое неизвестных в темной одежде и балаклавах ворвались в помещение и связали кассира — молодую женщину“, - говорится в сообщении.

Злоумышленники вскрыли кассовый аппарат и унесли 200 тысяч гривен, 2245 долларов США и 414 евро.

Напомним, СБУ накрыла банду рэкетиров в Одесской области. Группировка занималась выбиванием из предпринимателей долгов, которые сама же и придумывала.

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Теги: Одесса, ограбление, обменный пункт
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Комментариев (1)
БРОКЕР_666    23.04.2020, 17:24
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
а клоун хочет ещё сокращать полицию...
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