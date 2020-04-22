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В Одессе иностранец обокрал квартиру женщины на свидании

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Преступник украл ценные вещи на сумму около 150 тыс гривен.
Одесситку ограбили во время свидания
Одесситку ограбили во время свидания
od.npu.gov.ua

В Одессе ранее судимый кавказец опоил женщину и обокрал ее квартиру. Женщина очнулась только на следующий день в больнице, а ее дочь, узнав о том, что произошло, обратилась в полицию. Полиция задержала преступника. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

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Так, преступник позвонил женщине и представился сантехником. Женщина ответила, что не нуждается в его услугах. Однако через несколько минут мужчина перезвонил и заявил, что “был сражен приятным голосом незнакомки“. Между ними завязался разговор, а после этого женщина пригласила его к себе домой. Преступник явился с цветами, фруктами и напитками.

В итоге женщина пришла в себя только на следующий день в больнице. За это время из ее квартиры преступники успели вынести ценных вещей больше, чем на 150 тысяч гривен.

Несмотря на потерю сознания, женщина хорошо запомнила неожиданного “гостя“ и сообщила его приметы полицейским. Правоохранители быстро нашли и задержали преступника. 

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Им оказался известный в криминальных кругах 28-летний неоднократно судимым гражданин одной из стран Закавказья. Из его квартиры были изъяты похищенные у потерпевшей вещи и другое имущество, владельцы которого устанавливаются.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.185 УКУ. Производство могут переквалифицировать с кражи на разбой, когда выяснится, чем опоили женщину.

Напомним, ранее в Днепре полицейский спас прохожую от мужчины с ножом. Правоохранитель в нерабочее время стал свидетелем уличного нападения, во время которого вооруженный мужчина пытался зарезать женщину. 

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Теги: Одесса, Ограбление, Свидание, Полиция, Инстранец
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Комментариев (1)
kilimanjaro    22.04.2020, 12:38
Оценка:  0
kilimanjaro
Не перевелись еще одинокие доверчивые дуры, которые кого попало к себе в первый же день приглашают. Как на облаке живут))
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