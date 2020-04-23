Мы будем носить маски еще очень долго - Степанов

Определенные ограничения будут действовать еще длительное время.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что украинцам придется еще очень долго носить защитные маски из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом глава Минздрава рассказал в интервью "Украинской правде".

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Степанов подчеркнул, что COVID-19 является сверхсерьезной болезнью, с которой медики еще не сталкивались.



"Поэтому очень большой период времени мы будем вынуждены и пользоваться масками, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами. Поэтому да, определенные ограничения будут существовать достаточно длительное время", - отметил министр.



Степанов добавил, что Минздрав будет рекомендовать смягчать карантинные ограничения, как только появится такая возможность.



Напомним, глава Минздрава Максим Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Украине.

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