Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Степанов анонсировал пять этапов выхода из карантина

Комментариев: 0
Основной критерий - уменьшение числа инфицированных.
Глава Минздрава Максим Степанов
Глава Минздрава Максим Степанов
Пресс-служба Кабмина

В ближайшее время Министерство здравоохранения опубликует план поэтапного выхода Украины из карантина. Планируется открытие парков и скверов, а также возобновление работы предприятий, оказывающих сферы услуг. Об этом в интервью на телеканале "Украина 24" рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Читай также: Пикового роста COVID-19 в Украине нет

"Надеемся, что с 12 мая ситуация с заболеваемостью будет такая, что мы будем в состоянии смягчить карантинные меры и постепенно выходить из карантина. Основной критерий – существенное уменьшение числа заболевших", - отметил министр.

Степанов уточнил, что на данный момент ежедневный прирост количества инфицированных составляет от 7 до 12%.

"Разработан алгоритм, пять этапов, но основной критерий – уменьшение количества заболевших. На каждом из этапов начинаем смягчать карантинные меры: открытие парков, тех или иных магазинов... Думаю, в ближайшее время дадим информацию, чтобы все поняли, как именно Украина будет выходить из карантина и при каких условиях", - объяснил он.

Напомним, на утро 24 апреля в Украине подтверждено 7647 активных случаев коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Степанов, Минздрав, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь