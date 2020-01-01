Степанов анонсировал пять этапов выхода из карантина

Основной критерий - уменьшение числа инфицированных.

В ближайшее время Министерство здравоохранения опубликует план поэтапного выхода Украины из карантина. Планируется открытие парков и скверов, а также возобновление работы предприятий, оказывающих сферы услуг. Об этом в интервью на телеканале "Украина 24" рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Читай также: Пикового роста COVID-19 в Украине нет

"Надеемся, что с 12 мая ситуация с заболеваемостью будет такая, что мы будем в состоянии смягчить карантинные меры и постепенно выходить из карантина. Основной критерий – существенное уменьшение числа заболевших", - отметил министр.



Степанов уточнил, что на данный момент ежедневный прирост количества инфицированных составляет от 7 до 12%.



"Разработан алгоритм, пять этапов, но основной критерий – уменьшение количества заболевших. На каждом из этапов начинаем смягчать карантинные меры: открытие парков, тех или иных магазинов... Думаю, в ближайшее время дадим информацию, чтобы все поняли, как именно Украина будет выходить из карантина и при каких условиях", - объяснил он.



Напомним, на утро 24 апреля в Украине подтверждено 7647 активных случаев коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.