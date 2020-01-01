Террористы обстреляли позиции ООС у Лебединского

Ранен украинский военнослужащий.

Сегодня, 24 апреля, сепаратисты на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Как сообщается, возле населенного пункта Лебединское противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение. Воину, который получил ранение, оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Его состояние удовлетворительное.

Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь в ответ. Потери противника уточняются, - добавили в штабе.

Скриншот facebook.com/pressjfo.news

Напомним, ранее силы ООС попали под обстрел террористов в Новомихайловке. Ранены двое украинских военнослужащих.

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