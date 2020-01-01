На Донбассе пьяный украинский военный открыл огонь по сослуживцам – СМИ

Пьяный военнослужащий застрелил одного человека.

Неподалеку от села Богдановка Волновахского района Донецкой области военнослужащий ВСУ устроил стрельбу. В результате погиб один из его сослуживцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на свои источники.

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“Предварительно известно, что семь военных вместе распивали спиртное. Что именно стало причиной конфликта, пока устанавливает следствие, но один из военных схватил служебный автомат АКС-74 и выпустил очередь в сторону других военнослужащих“, - говорится в сообщении.

В результате стрельбы один из военных скончался, еще двое были госпитализированы. У одного из пострадавших - пулевое ранение бедра, а у другого - многочисленные огнестрельные ранения. Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее пьяный коп расстрелял коллегу в Запорожье. Полицейский выстрелил в коллегу и пытался вместе со своим руководством выдать произошедшее за самоубийство.

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