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На Донбассе пьяный украинский военный открыл огонь по сослуживцам – СМИ

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Пьяный военнослужащий застрелил одного человека.
На Донбассе пьяный военный открыл стрельбу по сослуживцам
На Донбассе пьяный военный открыл стрельбу по сослуживцам
EPA/UPG

Неподалеку от села Богдановка Волновахского района Донецкой области военнослужащий ВСУ устроил стрельбу. В результате погиб один из его сослуживцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на свои источники. 

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“Предварительно известно, что семь военных вместе распивали спиртное. Что именно стало причиной конфликта, пока устанавливает следствие, но один из военных схватил служебный автомат АКС-74 и выпустил очередь в сторону других военнослужащих“, - говорится в сообщении.

В результате стрельбы один из военных скончался, еще двое были госпитализированы. У одного из пострадавших - пулевое ранение бедра, а у другого - многочисленные огнестрельные ранения. Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее пьяный коп расстрелял коллегу в Запорожье. Полицейский выстрелил в коллегу и пытался вместе со своим руководством выдать произошедшее за самоубийство. 

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Теги: Донбасс, Военный, Алкоголь, Стрельбы, Пьяный
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