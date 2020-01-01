На Донбассе 10 обстрелов: ранены двое военных

Позиции ВСУ обстреливали с крупнокалиберных минометов. С начала текущих суток - еще три обстрела.

В ВСУ обошлось без потерь facebook.com/pg/pressjfo.news

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 10 обстрелов, в результате чего были ранены двое военных, сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 25 апреля.

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Отмечается, что сепаратисты применили против ВСУ запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись неподалеку Павлополя, у Лебединского, Старогнатовки, Широкино, Новотошковского, н.п. Хутор Вольный, и Новозвановки.

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Также из минометов обстреляны позиции рядом с Ореховым и возле Новоалександровки.

С начала текущих суток сепаратисты трижды обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки.

Напомним, террористы обстреляли позиции ООС у Лебединского. Ранен украинский военнослужащий.

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