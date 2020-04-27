Польша испытывает острую нехватку в украинских заробитчанах
Польские власти готовятся организовывать чартерные рейсы для украинцев, чтобы те ехали на сбор урожая, несмотря на карантин. Как сообщается, Польша испытывает острую нехватку людей для работы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали с Украины. Об этом сообщил в эфире польского телеканала TVP президент службы персонала промышленников Кшиштоф Інглот, передает ТСН.
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“Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав“, - заявил Інглот.
Немецкие фермеры, мол, уже привезли сезонных рабочих из Румынии. Польские же фермеры жалуются, что скоро нужно будет собирать спаржу, скоро созреет и клубника, а рабочих рук как не было, так и нет.
Отмечается, что, несмотря на то, что организация чартеров требует значительных средств, альтернатива потерять урожай - намного хуже.
Напомним, ранее сообщалось, что в Финляндию прибыл рейс с украинцами для сезонных работ. Украинцев в Хельсинки встречали несколько транспортных средств, которые перевезли их в разные части страны на фермы.
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