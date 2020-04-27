Польша испытывает острую нехватку в украинских заробитчанах

Власти Польши могут запустить чартерные рейсы для украинцев.

Польские власти готовятся организовывать чартерные рейсы для украинцев, чтобы те ехали на сбор урожая, несмотря на карантин. Как сообщается, Польша испытывает острую нехватку людей для работы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали с Украины. Об этом сообщил в эфире польского телеканала TVP президент службы персонала промышленников Кшиштоф Інглот, передает ТСН.

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“Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав“, - заявил Інглот.

Немецкие фермеры, мол, уже привезли сезонных рабочих из Румынии. Польские же фермеры жалуются, что скоро нужно будет собирать спаржу, скоро созреет и клубника, а рабочих рук как не было, так и нет.

Отмечается, что, несмотря на то, что организация чартеров требует значительных средств, альтернатива потерять урожай - намного хуже.

Напомним, ранее сообщалось, что в Финляндию прибыл рейс с украинцами для сезонных работ. Украинцев в Хельсинки встречали несколько транспортных средств, которые перевезли их в разные части страны на фермы.

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