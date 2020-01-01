В Украине объявили штормовое предупреждение: детали

Спасатели предупредили о непогоде.

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине 27 апреля существенно ухудшится. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

Читай также: На Украину надвигается шторм: объявлен желтый уровень опасности

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, спасатели предупредили о шквальном ветре в восточной части страны.

По данным Укргидрометцентра, днем 27 апреля в восточной части порывы ветра 15-20 м/с, - сказано в сообщении.

Читай также: Украину накроет снежный циклон: детали

В то же время синоптики предупреждают, что сегодня, 27 апреля, погода будет дождливая и ветреная. Температура воздуха днем поднимется максимально до +18 тепла.

В восточных и южных регионах страны температурный диапазон будет шире - от +11 до +17 днем, а ночью в районе +4+7 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой области на протяжении дня ожидаются обильные осадки в виде дождя.

Напомним, на Николаевщине тонны мусора оказались на деревьях. Власти Очакова сначала наведут порядок в самом городе после шторма, а потом начнут ликвидировать последствия непогоды у полигона ТБО.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.