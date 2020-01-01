Из Майами в Киеве вылетел самолет с украинцами
Сегодня, 27 апреля, из Майами (США) в Киев вылетел четвертый коммерческий спецрейс в связи с эпидемией коронавируса.
Читай также: Криклий назвал дату возобновления междугороднего сообщения
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Отмечается, что за примером этого рейса будет организован ряд других спецрейсов, которые будут осуществлены за объявлением правительства Украины во время карантинного периода в конце апреля и в мае, и которые предоставят возможность гражданам вернуться домой с разных уголков мира.
Читай также: Япония запретила въезд украинцам и гражданам еще 13 стран
Этим спецрейсом из Майами домой возвращается 119 учеников из Украины, которые находились в США по американской образовательной программе FLEX, - сказано в сообщении.
Напомним, режим самоизоляции в Украине сохранится после открытия границ. После смягчения карантинных мер в Украине, которые ввели из-за пандемии коронавируса, самоизоляция для прибывших украинцев будет обязательной мерой.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.