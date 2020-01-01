Из Майами в Киеве вылетел самолет с украинцами

Началась очередная эвакуация украинцев из США.

Сегодня, 27 апреля, из Майами (США) в Киев вылетел четвертый коммерческий спецрейс в связи с эпидемией коронавируса.

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Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Отмечается, что за примером этого рейса будет организован ряд других спецрейсов, которые будут осуществлены за объявлением правительства Украины во время карантинного периода в конце апреля и в мае, и которые предоставят возможность гражданам вернуться домой с разных уголков мира.

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Этим спецрейсом из Майами домой возвращается 119 учеников из Украины, которые находились в США по американской образовательной программе FLEX, - сказано в сообщении.

Напомним, режим самоизоляции в Украине сохранится после открытия границ. После смягчения карантинных мер в Украине, которые ввели из-за пандемии коронавируса, самоизоляция для прибывших украинцев будет обязательной мерой.

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