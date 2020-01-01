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Криклий назвал дату возобновления междугороднего сообщения

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Криклий детально рассказал о планах Кабмина.
Владислав Криклий
Владислав Криклий
пресс-служба Кабмина

Уже с 12 мая в Украине планируют возобновлять транспортное городское, пригородное и междугороднее сообщение.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Лига.Бизнес".

При этом министр отметил, что речь идет о железнодорожном и автобусном сообщении.

Да. Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок, - сказал он.

По словам министра, планы могут поменяться, если динамика заболеваемости коронавирусом в стране будет расти.

В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров - невыгодно. Выгоднее не летать, - сказал министр.

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Также глава Минифраструктуры отметил, что будут сдерживающие решения и ограничения. В частости, обязательными будут маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.

Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости. Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируем. Самое главное, нужен будет "плюс" от Минздрава - у них первая скрипка, - сказал Криклий.

Напомним, стало известно, когда заработает метро в Киеве. Метрополитен не сможет сразу перевозить всех граждан. Сначала в метро будут ездить только те горожане, которые имеют спецпропуск.

 

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Теги: транспорт, коронавирус, карантин, Криклий
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