Рада обработала все поправки в "антиколомойский закон"

Теперь документ можно выносить на голосование в сессионный зал для окончательного принятия в качестве закона.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности“ с предлагаемыми комитетом поправками. Соответствующее решение принято во время онлайн-заседания в понедельник, 27 апреля. Об этом

Читай также: Зеленский подписал закон о законодательном спаме

Как рассказал в Фейсбуке первый заместитель председателя комитета, нардеп от “Голоса“ Ярослав Железняк, решение поддержали 18 членов комитета.

“Сразу скажу, что все нормы, касающиеся кейса ПриватБанка и запрещают возвращение банков экс-владельцам, остались без изменений“, - заявил нардеп.

Читай также: Разумков анонсировал внеочередное заседание Рады

По его словам, некоторые важные изменения в тексте закона всё же появились. В частности по сравнению с версией законопроекта, принятой в первом чтении, ко второму чтению были предложены следующие изменения:

убрана норма об ограничении государственной регистрации;

изменена процедуры по назначению судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков;

судебные производства, которые начались, но не получили окончательное решение до дня вступления в силу настоящего Закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам, предусмотренным настоящим Законом;

внесены уточняющие изменения в норму о запрете остановки аукционов;

технико-юридические изменения, которые улучшают качество законопроекта.

Многие изменения, которые улучшили банковское регулирование НЕ включены в текст закона из-за ограничений по 116 ст. Регламента. Но договорились, что в ближайшее время Ольга Белькова (фракция “Батькивщина“ – ред.) внесет соответствующий законопроект, - написал Железняк.

Напомним, в первом чтении законопроект банках, также известный как “антиколомойский закон“ был принят 30 марта 267 голосами. Принятие данного законопроекта является одним из двух условий новой программы МВФ. Документ окончательно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам. После этого ко второму чтению было подано более 16 тысяч поправок к этому законопроекту.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.