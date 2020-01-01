В МВД хотят закон о суррогатном материнстве

Правоохранители жалуются на отсутствие необходимого закона, из-за чего возникают схемы торговли людьми.

Украине нужен закон, который бы урегулировал вопрос суррогатного материнства. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на заместителя министра Антона Геращенко.

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На днях сотрудники отдела по борьбе с незаконной торговлей людьми совместно с управлением уголовного розыска полиции столицы и следователями Печерского управления столицы прекратили противоправную деятельность лиц, которые занимались торговлей младенцами под прикрытием суррогатного материнства и путем заключения фиктивных браков с иностранцами.

Замглавы МВД считает, что такая схема стала возможна из-за отсутствия регулирования вопроса суррогатного материнства в украинском законодательстве.

Оно прямо не запрещено законом, и поэтому все происходит по гражданско-правовому договору, выполнение которого контролируется самими его сторонами. Даже нотариального удостоверения такого договора не требуется. Однако продажа новорожденного ребенка - это полный состав преступления, предусмотренный ст. 149 Уголовного Кодекса Украины “Торговля людьми“. Украина не должна быть полулегальной площадкой для торговли детьми, - заявил Геращенко.

На текущий момент необходимо, чтобы Верховная Рада установила, разрешено или запрещено суррогатное материнство в Украине, и если разрешено - как оно должно быть урегулировано законом.

Напомним, в Киеве выявили масштабную схему продажи младенцев за границу. К организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, предоставляющей услуги в сфере репродуктивной медицины.

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