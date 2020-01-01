Нормандский саммит: В МИД назвали цель видеоконференции

Кулеба рассказал, какая цель видеоконференции на уровне глав МИД.

Видеоконференция министров иностранных дел в нормандском формате состоится с целью оценки прогресса выполнения договоренностей Парижского саммита.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

Позитивной динамикой украинская сторона считает обменный процесс удерживаемыми лицами, который удалось осуществить после саммита в Париже.

Основная цель этой встречи - это оценить, что было сделано с момента Парижского саммита и к этому четвергу. По мнению украинской стороны, из позитива можно отметить - обмены и возвращения незаконно удерживаемых граждан, которые произошли. Во-вторых, попробовать, это будет самая сложная часть разговора, установить причины, почему на других направлениях по другим вопросам у нас происходит стагнация. Третий элемент - это выработать по крайней мере какие-то очерки решений и предоставить для имеющихся проблем, придать импульс Трехсторонней контактной группе для того, чтобы она уже непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементацией, - сказал Кулеба.

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Глава МИД Украины выразил надежду, что встречи в нормандском формате на уровне министров иностранных дел станут регулярными.

Напомним, видеоконференция в нормандском формате состоится 30 апреля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал детали.

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