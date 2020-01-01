В Украине нет статистики по бессимптомным больным с COVID-19 – МОЗ

В Минздраве признают существование бессимптомных больных, пока посчитать их количество и долю в общей статистике не могут.

Достоверной информации о бессимптомных носителях коронавируса в Украине - нет. Об этом заявил на пресс-брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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“Не существует достоверной информации о бессимптомности, поскольку это возможно, только если будет введено ИФА-тестирование (тесты на появившийся после болезни иммунитет - ред.), которые сейчас проходят соответствующую экспертизу, в том числе и украинского производства. Но если посмотреть на эти случаи заболевания, которые мы фиксируем в Украине, то действительно, есть определенное количество людей, которые бессимптомно переносят коронавирусную болезнь COVID-19“, - пояснил Степанов.

Он также признал, что многочисленные случаи бессимптомного протекания инфекции были выявлены благодаря расширению круга лиц, которых тестируемых методом ПЦР.

Более четко мы сможем сказать, когда будут именно эти цифры (по бессимптомным больным – ред.), которые будут подкреплены соответствующим тестированием, - говорит министр.

Напомним, по данным ЦОЗ, 28 апреля в Украине подтверждены 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.

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