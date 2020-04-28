Боевики на Донбассе готовят провокацию на майские праздники, - разведка

Появились новые данные касательно боевиков.

Боевики на Донбассе готовят масштабную провокацию с целью обострения ситуации в период майских праздников.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Разведка вычислила, что сепаратисты начали подготовку к провокации. В связи с этим противник активизировал обстрелы позиций подразделений Обеъдиненных сил на Авдеевском, Кураховском, Попаснянском и Новоайдарском направлениях. При этом используются запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы и минометы, а также гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.

Таким образом, по данным ГУР, противник пытается отвлечь внимание от тех направлений, на которых скрыто осуществляется подготовка к провокации обострения обстановки в период проведения майских праздников, - сообщили в ГУР.

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Напомним, боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Обстрелы зафиксировали возле Крымского и Южного.

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