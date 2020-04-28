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Боевики на Донбассе готовят провокацию на майские праздники, - разведка

Комментариев: 5
Появились новые данные касательно боевиков.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/MinistryofDefence.UA

Боевики на Донбассе готовят масштабную провокацию с целью обострения ситуации в период майских праздников. 

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Разведка вычислила, что сепаратисты начали подготовку к провокации. В связи с этим противник активизировал обстрелы позиций подразделений Обеъдиненных сил на Авдеевском, Кураховском, Попаснянском и Новоайдарском направлениях. При этом используются запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы и минометы, а также гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.

Таким образом, по данным ГУР, противник пытается отвлечь внимание от тех направлений, на которых скрыто осуществляется подготовка к провокации обострения обстановки в период проведения майских праздников, - сообщили в ГУР.

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Напомним, боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Обстрелы зафиксировали возле Крымского и Южного.

 

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Теги: боевики, ООС, война, фронт, провокация, разведка
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Комментариев (5)
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sun2014    28.04.2020, 15:01
Оценка:  0
sun2014
Вот так ВСУ отводит от себя подозрение, обвиняя другую сторону.
nwt1    28.04.2020, 14:08
Оценка:  -1
nwt1
"начали подготовку к провокации", замариновали мясо, собираются жарить шашлыки, ВСУшники отступают что б не захлебнуться слюной ))
БРОКЕР_666    28.04.2020, 14:19
Оценка:  -1
БРОКЕР_666
желчью не захлебнись, чм0 ордынское
nwt1    28.04.2020, 14:32
Оценка:  0
nwt1
Чмо свидомое - иди заборы крась в пасриотические цвета.
sun2014    28.04.2020, 15:03
Оценка:  0
sun2014
БРОКЕР_666

ты уже давно захлебнулся в своём дерьме
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