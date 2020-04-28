В Днепре бойцовский пес сорвался с поводка и покусал людей

Сначала собака напала на 11-летнего мальчика, после чего вцепилась зубами в копа, прибывшего из-за ЧП.

В Днепре на улице Караваева стафордширский терьер напал на 11-летнего мальчика и прокусил ему область паха, пострадавшего пришлось оперироваать, пишет Информатор

Сейчас мальчик находится в областной больнице.

Собака была на поводке, но без намордника. Ответить, почему животное набросилось на ребенка, хозяин не смог, как и затруднился объяснить, почему выгуливал пса с нарушениями.

Случайные свидетели инцидента сообщили о произшедшем в полицию. Уже во время того, как хозяин пса общался с правоохранителями, животное снова сорвалось с поводка и вцепилось в копа.

Собаку быстро усмирили, а на место вызвали бригаду скорой помощи. Пес прокусил полицейскому руку и палец, разодрал ногу выше колена и порвал форменную одежду.

Медики оказали мужчине первую помощь, после чего госпитализировали в больницу. Агрессивную собаку в конечном итоге забрал Зооконтроль, а ее хозяин — отправился в районное отделение полиции.

Ранее в Киеве бойцовская собака напала на ребенка и серьезно травмировала его.

Еще сообщалось, что в Ровно собака породы питбуль вцепилась в 4-летнего мальчика так, что его едва смогли оттащить двое мужчин.

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