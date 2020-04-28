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В Днепре бойцовский пес сорвался с поводка и покусал людей

Комментариев: 2
Сначала собака напала на 11-летнего мальчика, после чего вцепилась зубами в копа, прибывшего из-за ЧП.
Собака разорвала ногу полицейскому
Собака разорвала ногу полицейскому
Информатор
 
В Днепре на улице Караваева стафордширский терьер напал на 11-летнего мальчика и прокусил ему область паха, пострадавшего пришлось оперироваать, пишет Информатор.
 
Сейчас мальчик находится в областной больнице.
 
Собака была на поводке, но без намордника. Ответить, почему животное набросилось на ребенка, хозяин не смог, как и затруднился объяснить, почему выгуливал пса с нарушениями.
 
Случайные свидетели инцидента сообщили о произшедшем в полицию. Уже во время того, как хозяин пса общался с правоохранителями, животное снова сорвалось с поводка и вцепилось в копа.
 
Собаку быстро усмирили, а на место вызвали бригаду скорой помощи. Пес прокусил полицейскому руку и палец, разодрал ногу выше колена и порвал форменную одежду. 
 
Медики оказали мужчине первую помощь, после чего госпитализировали в больницу. Агрессивную собаку в конечном итоге забрал Зооконтроль, а ее хозяин — отправился в районное отделение полиции.
 
Ранее в Киеве бойцовская собака напала на ребенка и серьезно травмировала его. 
 
Еще сообщалось, что в Ровно собака породы питбуль вцепилась в 4-летнего мальчика так, что его едва смогли оттащить двое мужчин.

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Теги: собака, Днепр, нападение, полицейский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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LeonMaster    28.04.2020, 22:48
Оценка:  0
LeonMaster
как там говорят, животное не виновато, поэтому собаку в питомник отдать, а хозяину нужно было с табельного между ног стрельнуть пару раз, и сказать "ой,случайно стрельнуло, ну никогда такого не было". Правила обращения с оружием ничем не отличается от правил обращения с собаками.
Graddfeydd    28.04.2020, 22:54
Оценка:  +1
Graddfeydd
Какой питомник? Скотину усыпить, хозяина под суд.
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