В Украине коронавирусом заболели уже почти 2 тысячи медиков

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 133 медработников.

По состоянию на утро 29 апреля, в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 1976 медицинских работников. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель Минздрава Максим Степанов.

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Министр здравоохранения отметил, что за прошлые сутки COVID-19 лабораторно зарегистрировали у 33 несовершеннолетних.



"За прошедшие сутки заболели 33 ребенка и 133 медицинских работника. Всего заболели 672 ребенка, а также 1976 медработника", - сказал он.





Напомним, на данный момент в Украине подтверждено 9866 активных случаев коронавируса.

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