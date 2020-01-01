“Не прячьтесь от правды”: Отец Гандзюк обратился к Зеленскому

Виктор Гандзюк публично обратился к президенту.

Отец погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор публично обвинил генпрокурора Украины Ирину Венедиктову в "разрушении дела" об убийстве его дочери. Также мужчина обратился к Зеленскому и призвал его вмешаться в ситуацию.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Отец убитой активисты заявил, что, завершив следствие по делу, прокуратура смогла обмануть не только его, но и даже президента.

Виктор Гандзюк отметил, что большой ошибкой было увольнение заместителя генпрокурора Виктора Трепака, который вел дело об убийстве Екатерины. Ведь именно при его работе на этой должности правоохранители задержали в Болгарии организатора нападения, представителя банды "москалей" Алексея Левина, а второй организатор, Игорь Павловский, оказался в СИЗО.

И все это решила сокрушить Венедиктова. Она громила безжалостно, прикрываясь обещаниями сделать все запланированное Виктором Трепаком, но без него... Она и ее новая команда сделали ничего. И прокуроры этого даже не скрывают. Левин не дал показания. Павловский не дал показания. А прокуроры сработали по схеме "убийцы молчат, значит, мы не будем работать, - написалГандзюк.

Кроме того, отец активистки возмутился тем, что прокуратура завершила расследование за 3 месяца до окончания срока.

Мангер и его адвокаты срочно потребовали... нет, не так... ПОТРЕБОВАЛИ передать дело в суд без показаний Левина и Павловского. Требовать, требовать, требовать... Именно это требование Магнера выполнила новая генпрокурор. Венедиктова выполнила ее в день его рождения. Цинизм этого поступка - бешеный!, - добавил мужчина.

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Кроме того, отец убитой активисты напомнил, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель на днях якобы впервые услышала о том, что прокуроры передали дело в суд, не доведя его до конца. С этого Виктор Гандзюк сделал вывод, что прокуратура обманула даже президента Зеленского.

Владимир Александрович, я не знаю, покажут ли вам мои слова, но надеюсь, что вам как отцу и президенту все еще не безразлично, что думают люди, которым нечего скрывать и которые два года были последовательно откровенные и с властью, и с обществом. Дело убийства Кати, ее успешное и всестороннее расследование может защитить сотни и тысячи людей, может стать предохранителем, символом. Но при таком идиотском и легкомысленном отношении Офиса генерального прокурора этого результата не будет. Просто не будет... Не прячьтесь от правды, она все равно догонит, - обратился отец Гандзюк к президенту.

Напомним, СБУ назвала конечных заказчиков нападения на Гандзюк. СБУ закончила расследование "дела Гандзюк".

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