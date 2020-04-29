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Под Тернополем от COVID-19 умер священник, который тайно вел богослужения

Комментариев: 1
Тайные богослужения проводились с участием прихожан.
Под Тернополем от коронавируса умер священник, который тайно вел богослужения
Под Тернополем от коронавируса умер священник, который тайно вел богослужения
facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

В Тернопольской области от коронавируса скончался священнослужитель, который тайно проводил богослужения. Священника госпитализировали в тяжелом состоянии, но врачам не удалось спасти ему жизнь. Об этом сообщил глава Шумской районной госадминистрации Виталий Кудлак у себя в Facebook

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Как сообщается, в районе было зафиксировано два новых летальных случая. Один из них - священник из села Потуторов, который проводил тайные богослужения в частном доме с участием прихожан.

Была проведена огромная работа нашими медиками и другими службами по выявлению широкого круга контактных лиц, по забору у них образцов для анализов. Эти образцы отправили в лабораторию в Тернополь, - заявил Кудлак.

Напомним, ранее сообщалось, что в Святогорской Лавре проводят службы и целуют иконы. В Святогорской лавре грубо нарушается карантин

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Теги: Священник, Богослужения, Тайна, Коронавирус, Смерть, Прихожане, Тернопольская область
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Комментариев (3)
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Woodbrother    29.04.2020, 12:52
Оценка:  0
Woodbrother
Оно понятно, что из штаба РПЦ на московии приходят постоянно приказы - распространять короновирус. Но ведь у москвопопов должна же быть своя голова на плечах. гундяев далеко, а вирус смертельный. Что же они уроды творят ?
Woodbrother    29.04.2020, 12:52
Оценка:  0
Woodbrother
Оно понятно, что из штаба РПЦ на московии приходят постоянно приказы - распространять короновирус. Но ведь у москвопопов должна же быть своя голова на плечах. гундяев далеко, а вирус смертельный. Что же они уроды творят ?
WTF2wtf    29.04.2020, 12:46
Оценка:  +2
WTF2wtf
И скольких он заразил на этих тайных богослужениях?
Скольких потом заразили его "тайные прихожане" ?
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