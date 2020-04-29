Под Тернополем от COVID-19 умер священник, который тайно вел богослужения
В Тернопольской области от коронавируса скончался священнослужитель, который тайно проводил богослужения. Священника госпитализировали в тяжелом состоянии, но врачам не удалось спасти ему жизнь. Об этом сообщил глава Шумской районной госадминистрации Виталий Кудлак у себя в Facebook.
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Как сообщается, в районе было зафиксировано два новых летальных случая. Один из них - священник из села Потуторов, который проводил тайные богослужения в частном доме с участием прихожан.
Была проведена огромная работа нашими медиками и другими службами по выявлению широкого круга контактных лиц, по забору у них образцов для анализов. Эти образцы отправили в лабораторию в Тернополь, - заявил Кудлак.
Напомним, ранее сообщалось, что в Святогорской Лавре проводят службы и целуют иконы. В Святогорской лавре грубо нарушается карантин.
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Скольких потом заразили его "тайные прихожане" ?