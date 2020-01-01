Украина готовится к выходу из карантина после 11 мая: детали

Зеленский провел традиционное селекторное совещание.

Ограничительные меры по борьбе с СOVID-19 в Украине будут действовать до 11 мая, как и было запланировано ранее. Между тем, страна уже готовится к выходу из карантина.

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Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ОП.

Кабинет Министров Украины готовит решение, которое поможет предпринимателям и потребителям подготовиться к безопасному выходу из карантина.

Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей - самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям. Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей - мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе, - сказал Зеленский.

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В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что правительство разрабатывает алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других заведений общественного посещения, которые будут иметь четкие правила соблюдения санитарных норм.

Кроме того, власти рассматривают возможность открытия летних площадок заведений общественного питания. Сообщается, что местные власти могут ограничивать их работу закрывать учитывая ситуацию, которая сложилась в городе и регионе.

Ослабление карантинных мероприятий необходимо для поддержки экономики Украины, однако они могут быть усилены снова в случае обострения эпидемиологической ситуации. Ведь даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжила глобальное чрезвычайное положение.

Напомним, в Житомирской области трое человек повторно инфицировались COVID-19. Всего в регионе 430 больных.

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