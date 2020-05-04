Зеленский сам объявит о моем назначении - Саакашвили

Объявление о назначении Саакашвили, по его словам, должно произойти в ближайшие дни. Однако должность все еще не называется.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский объявит о его назначении в ближайшие дни. Об этом он сказал в понедельник, 4 мая, в эфире канала Украина 24.

При этом Саакашвили не назвал должность, которую ему предложили в Офисе президента. Он также не уточнил, будет ли эта должность связана с работой непосредственно в Кабинете министров.

"Об этом (назначении - ред.) сам президент объявит в ближайшие дни. Я имел консультации с ним и с Офисом президента, с разными парламентскими лидерами... Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит", - заявил Саакашвили.

В то же время он отметил, что сегодня встречался с вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

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Напомним, на прошлой неделе председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что для Саакашвили готовят другую должность.

Напомним, на прошлой неделе Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский предложил ему стать переговорщиком с МВФ, однако в Раде этот вопрос так и не рассматривали.

В Грузии по этому поводу выразили обеспокоенность будущим отношений с Украиной.

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