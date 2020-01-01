Новости Донбасса 5 мая: Ранен украинский военный
В течение минувших суток, 4 мая, на Донбассе сепаратисты 12 нар нарушили режим “тишины“. Ранен один украинский защитник. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
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Боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных “Минском“ минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ враг дважды обстреливал позиции ООС неподалеку Верхнеторецкого из минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Красногоровки применил 14 мин 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.
Возле Новотроицкого, Авдеевки и два раза по окрестностям Старогнатовки боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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Неподалеку от Водяного боевики применяли станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Рядом с Широкино враг обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов боевики дважды вели огонь по защитникам Крымского.
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По защитникам Орехово противник вел огонь из 120 мм и 82 мм минометов, использовав всего 41 мину, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По данным разведки, 4 мая украинские военнослужащие ликвидировали одного оккупанта и по меньшей мере двух ранили. Кроме этого они уничтожили военную машину противника.
С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ боевики из 82 мм минометов обстреляли позиции ВСУ возле Невельского. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
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