Вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Мужчину смыло потоком жидкой грязи во время ливня.

Под Винницей велосипедист утонул в грязи на дороге

Под Винницей велосипедист утонул в грязи на дороге

Во время мощного ливня в понедельник, 4 мая, в Винницкой области погиб житель села Круподерницы. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что за вчерашний день подразделения ГСЧС в Винницкой области пришлось ликвидировать последствия стихии в трех районах области: в Гайсинском, Бершадском и Погребищенском.

В частности, в селе Круподеринцы во время ливня большой поток воды и ила смыл с дороги местный житель, который двигался на велосипеде. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГСЧС извлекли тело погибшего мужчины с заиленной обочины и передали работникам Нацполиции.

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В результате ливня в данном населенном пункте заилено около 150 м дороги, въезд в село временно осуществляется по другой дороге.

Также в поселке Погребище спасатели помогали населению откачивать воду с территории одного частного домовладения на ул. Чернечей в районном центре.

В результате ливня в городе Гайсин на ул. И. Богуна было подтоплено одно частное домохозяйство. Сотрудники ГСЧС, прибывшие на помощь населению, специальным оборудованием откачали 8 куб.м воды и прочистили сточные канавы от мусора и грязи.

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На аналогичный вызов в этот же вечер выезжали спасатели города Бершадь. Там в селе Крушенивка из-за сильного дождя затопило двор и один приусадебный участок. Чтобы предотвратить подтопление жилого дома, с помощью подручных средств, спасатели сделали подкоп и отвели воду в долину.

Напомним, вчера на западные регионы и Киев обрушился мощный ливень и сильный ветер. В Черновцах стихия валила деревья, а в Киеве затапливала улицы.

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