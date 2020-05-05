Почти половина украинцев хотят признания УПА борцами за Украину

Убежденных противников официального признания УПА в Украине менее четверти населения.

Относительное большинство украинцев считают необходимым официально признать воинов Украинской повстанческой армии (УПА) борцами за независимость Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы“ и КМИС.

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Так, признание воинов УПА борцами за независимость Украины поддерживают 44% украинцев, еще 22% - против этого решения; для 16% это безразлично и еще 17% граждан не определились с ответом.

Как отмечают социологи, ожидаемо более положительно к этому решению относятся на Западе и в Центре. Признание воинов УПА борцами за независимость в Восточном и Южном регионах поддерживают и не поддерживают примерно равные доли по 30% граждан.

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Исследование проведено фондом “Демократические инициативы“ совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины кроме оккупированных Россией территорий. Исследование проводилось методом телефонных интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, социологи выяснили уровень доверия граждан к основным государственным институтам. Украинцы не доверяют Кабмину и Верховной Раде, но верят президенту.

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