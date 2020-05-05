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Почти половина украинцев хотят признания УПА борцами за Украину

Комментариев: 8
Убежденных противников официального признания УПА в Украине менее четверти населения.
Социологи выяснили отношение украинцев к УПА
Социологи выяснили отношение украинцев к УПА
EPA/UPG

Относительное большинство украинцев считают необходимым официально признать воинов Украинской повстанческой армии (УПА) борцами за независимость Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы“ и КМИС.

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Так, признание воинов УПА борцами за независимость Украины поддерживают 44% украинцев, еще 22% - против этого решения; для 16% это безразлично и еще 17% граждан не определились с ответом.

Как отмечают социологи, ожидаемо более положительно к этому решению относятся на Западе и в Центре. Признание воинов УПА борцами за независимость в Восточном и Южном регионах поддерживают и не поддерживают примерно равные доли по 30% граждан.

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Исследование проведено фондом “Демократические инициативы“ совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины кроме оккупированных Россией территорий. Исследование проводилось методом телефонных интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, социологи выяснили уровень доверия граждан к основным государственным институтам. Украинцы не доверяют Кабмину и Верховной Раде, но верят президенту.

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Теги: соцопрос, социологи, УПА
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Комментариев (8)
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Брюква_и_Клюква    05.05.2020, 13:37
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Когда на твою землю приходит захватчик с оружием, будь-то немец, турок, поляк или какой-то сраный мокша - его нужно встречать оружием. Что здесь неправильно, мокши?
Woodbrother    05.05.2020, 13:15
Оценка:  +2
Woodbrother
Они сражались за родину.
ВосставшийИзБана    05.05.2020, 13:23
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А таки да. Не подкопаешься.
ВосставшийИзБана    05.05.2020, 12:58
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну, сейчас вата начнет на говно исходить.
Spawn999    05.05.2020, 13:16
Оценка:  -5
Spawn999
Не вата, а люди, которые историю учат не по украинским учебникам. Тебе, человече инет даден не только для срача.
ВосставшийИзБана    05.05.2020, 13:23
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Да. Учат не по украинским, а только по лубянским. Так точнее.
Woodbrother    05.05.2020, 13:26
Оценка:  +2
Woodbrother
Spawn999 - у вас на росиси вообще истории нет. Ее каждый год переписывают по новой Именно поэтому вы ходите по одним и тен же граблям кругами
ВосставшийИзБана    05.05.2020, 13:28
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Истории нет. Зато учебников - валом. И все - лживые.
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