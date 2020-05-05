Скандал в Одессе: Патрульные расстреляли пса в городском парке

Зоозащитники обвиняют копов в неоправданной жестокости, а полицейские заявляют, что вынуждены были защищать себя и окружающих.

В Одессе патрульные стреляли в пса посреди парка кадр из видео

В Одессе разгорелся скандал из-за инцидента в городском парке, где патрульные полицейские стреляли по собаке. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

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В воскресенье 3 мая в полицию поступило сообщение о нарушении правил выгула собак. Заявитель сообщил, что в Ванном переулке находится нетрезвый мужчина с собакой, которая без намордника и поводка. Звонивший взволнованно добавил, что животное бросается на детей.

Патрульные в считанные минуты прибыли на место вызова и обнаружили нарушителя с собакой, на которых жаловались прохожие.

Мужчина вел себя агрессивно, по требованию инспекторов успокоить животное и надеть на него поводок не реагировал. Нарушитель натравил собаку на патрульных, после чего животное бросилось на полицейского, - сообщают в полиции.

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В порядке статьи 46 Закона Украины “О Национальной полиции“, которая разрешает полицейским использовать огнестрельное оружие для обезвреживания животного, угрожающего жизни или здоровью полицейского и других лиц, патрульные несколько раз выстрелили в пса.

34-летнего нарушителя инспекторы задержали, а раненое животное передали специалистам, которые доставили его в ветеринарную больницу.

При этом вокруг данной ситуации разгорелся скандал, когда зоозащитники обвинили правоохранителей в неоправданной жестокости. Организация “Animal SOS Odessa“ разместила в сети ролик инцидента, сопроводив его оскорбительными комментариями в адрес полицейских.

Прикопались к мужику, непонятно что требовали, окружили, достали оружие сразу при разговоре. Вокруг куча прохожих.... Люди в шоке! Начали идти на хозяина, не позвонив муниципальной службе защиты животных (служба отлова). А затем выстрелили в собаку 3 раза!!! После бросились на хозяина, его скрутили и положили на землю, о животном никто не вспомнил, где и как оно, ещё дышит или нет, - написали зоозащитники под видео.

Осторожно мат и сцены насилия!

В одесской полиции в ответ на критику решили опубликовать свое видео данного инцидента.

В связи с тем, что событие приобрело общественный резонанс, предоставляем видео бодикамер патрульных, которые находились на месте происшествия, - говорится в комментарии к полицейскому видео.

Осторожно мат и сцены насилия!

Напомним, на Львовщине домашний пес загрыз пенсионерку насмерть. Дворовая собака набросилась на хозяйку. Женщина умерла от кровопотери до приезда медиков.

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