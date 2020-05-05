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Скандал в Одессе: Патрульные расстреляли пса в городском парке

Комментариев: 8
Зоозащитники обвиняют копов в неоправданной жестокости, а полицейские заявляют, что вынуждены были защищать себя и окружающих.
В Одессе патрульные стреляли в пса посреди парка
В Одессе патрульные стреляли в пса посреди парка
кадр из видео

В Одессе разгорелся скандал из-за инцидента в городском парке, где патрульные полицейские стреляли по собаке. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

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В воскресенье 3 мая в полицию поступило сообщение о нарушении правил выгула собак. Заявитель сообщил, что в Ванном переулке находится нетрезвый мужчина с собакой, которая без намордника и поводка. Звонивший взволнованно добавил, что животное бросается на детей.

Патрульные в считанные минуты прибыли на место вызова и обнаружили нарушителя с собакой, на которых жаловались прохожие.

Мужчина вел себя агрессивно, по требованию инспекторов успокоить животное и надеть на него поводок не реагировал. Нарушитель натравил собаку на патрульных, после чего животное бросилось на полицейского, - сообщают в полиции.

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В порядке статьи 46 Закона Украины “О Национальной полиции“, которая разрешает полицейским использовать огнестрельное оружие для обезвреживания животного, угрожающего жизни или здоровью полицейского и других лиц, патрульные несколько раз выстрелили в пса.

34-летнего нарушителя инспекторы задержали, а раненое животное передали специалистам, которые доставили его в ветеринарную больницу.

При этом вокруг данной ситуации разгорелся скандал, когда зоозащитники обвинили правоохранителей в неоправданной жестокости. Организация “Animal SOS Odessa“ разместила в сети ролик инцидента, сопроводив его оскорбительными комментариями в адрес полицейских.

Прикопались к мужику, непонятно что требовали, окружили, достали оружие сразу при разговоре. Вокруг куча прохожих.... Люди в шоке! Начали идти на хозяина, не позвонив муниципальной службе защиты животных (служба отлова). А затем выстрелили в собаку 3 раза!!! После бросились на хозяина, его скрутили и положили на землю, о животном никто не вспомнил, где и как оно, ещё дышит или нет, - написали зоозащитники под видео.

Осторожно мат и сцены насилия!

В одесской полиции в ответ на критику решили опубликовать свое видео данного инцидента.

В связи с тем, что событие приобрело общественный резонанс, предоставляем видео бодикамер патрульных, которые находились на месте происшествия, - говорится в комментарии к полицейскому видео.

Осторожно мат и сцены насилия!

Напомним, на Львовщине домашний пес загрыз пенсионерку насмерть. Дворовая собака набросилась на хозяйку. Женщина умерла от кровопотери до приезда медиков.

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Теги: собака, полицейские, патрульные, Одесса
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Комментариев (8)
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meglj    05.05.2020, 15:35
Оценка:  -1
meglj
мусорские тваари
ВосставшийИзБана    05.05.2020, 15:37
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Все правильно сделали. Все по закону.
    05.05.2020, 15:29
Оценка:  -1
Собаку жалко ((
ВосставшийИзБана    05.05.2020, 15:38
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Жалко у пчелки. Людей пожалел бы.
Нафанаил    05.05.2020, 15:26
Оценка:  -1
Нафанаил
Собака-то при чем? Пристрелить надо хозяина. Потому что он по злобе душевно заведет еще десяток таких же псов и воспитает их в своих традициях. У собачников нет совести.
WTF2wtf    05.05.2020, 15:20
Оценка:  +4
WTF2wtf
Что за тупая курица хай подняла?
Бухой дятел бьет свою собаку и надрачивает ее: "Порви их" , отказывается одеть поводок ...
Полиция все правильно сделала, а чувака закрыть нужно.
WTF2wtf    05.05.2020, 15:22
Оценка:  0
WTF2wtf
На меня бросалась крупная собака когда-то ... справился без оружия (хотя и пострадал несколько), но с пистолетом пристрелил бы
МонШер    05.05.2020, 15:13
Оценка:  +5
МонШер
Копы правильно сделали. Я не полицейский, но если на меня натравят собаку- пристрелю сначала хозяина ( первичный источник агрессии) а потом и собаку.
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