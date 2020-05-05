В Краматорске троих копов будут судить за зверские пытки 18-летнего парня

Полицейские силой пытались выбить признание в преступлении, которое парень не совершал.

ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении трех оперуполномоченных отдела криминальной полиции Краматорска за пытки и избиения 18-летнего парня во время допроса. Полицейские требовали, чтобы парень взял на себя вину за преступление, которое он не совершал. Об этом сообщает пресс-служба ГБР у себя в Facebook.

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Как сообщается, следствием установлено, что в декабре 2019 года один из оперуполномоченных получил поручение следователя на проведение допроса парня по факту мошенничества. После того, как 18-летний пострадавший явился на вызов, полицейский провел его в служебный кабинет, где их уже ждали двое оперуполномоченных.

Без предъявления каких-либо требований полицейские начали бить парня, требуя признать вину в совершении преступления, которое он не совершал.

С целью получения признания, заставляли гражданина становиться лицом к стене и били резиновой дубинкой, угрожали электрошокером, связывали ему руки и ноги клейкой лентой, лишали возможности дышать, прижимая полиэтиленовый пакет к лицу потерпевшего. Пытки продолжались почти 4 часа, но не привели к желаемому для полицейских результату, - говорится в сообщении.

В Краматорске полицейские пытали парня facebook.com/dbr.gov.ua

Если вина полицейских будет доказана, им грозит до 10 лет за решеткой.

Напомним, ранее под Киевом россиянин ограбил нескольких человек и грозился подорвать дом. Преступника задержали, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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