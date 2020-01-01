Спикер по требованию оппозиции созывает Раду на заседание

Нардепы хотят рассмотреть ряд законопроектов по финансовой защите медиков во время эпидемии.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента 7 мая по просьбе оппозиции. Об этом сообщает Информационное управление аппарата Верховной Рады.

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“В связи с требованием 156 народных депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады девятого созыва на 14 часов 7 мая 2020“, - говорится в сообщении.

На заседании планируется рассмотреть два вопроса:

проект закона № 3380 о повышении способности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19.

проект закона № 3376 “О защите населения от инфекционных болезней“ (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней).

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Как ранее заявил сопредседатель фракции “Европейская солидарность“ Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV, депутаты требуют рассмотреть три законопроекта.

Первый из них предусматривает выплату медработнику страховки в 200 тыс. грн в случае заболевания, а в случае смерти - выплата составит 1,5 млн грн.

Вторая инициатива касается тест-систем и третья - выплаты надбавок к заработным платам медработникам, вовлеченным в противоэпидемические мероприятия.

Напомним, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев.

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