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Спикер по требованию оппозиции созывает Раду на заседание

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Нардепы хотят рассмотреть ряд законопроектов по финансовой защите медиков во время эпидемии.
Рада соберется на внеочередное заседание
Рада соберется на внеочередное заседание
rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента 7 мая по просьбе оппозиции. Об этом сообщает Информационное управление аппарата Верховной Рады.

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“В связи с требованием 156 народных депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады девятого созыва на 14 часов 7 мая 2020“, - говорится в сообщении.

На заседании планируется рассмотреть два вопроса:

  • проект закона № 3380 о повышении способности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19.
  • проект закона № 3376 “О защите населения от инфекционных болезней“ (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней).

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Как ранее заявил сопредседатель фракции “Европейская солидарность“ Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV, депутаты требуют рассмотреть три законопроекта.

Первый из них предусматривает выплату медработнику страховки в 200 тыс. грн в случае заболевания, а в случае смерти - выплата составит 1,5 млн грн.

Вторая инициатива касается тест-систем и третья - выплаты надбавок к заработным платам медработникам, вовлеченным в противоэпидемические мероприятия.

Напомним, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев.

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Теги: Верховная Рада, Порошенко, Разумков, медики, коронавирус
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