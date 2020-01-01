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Обнародованы условия для посещения парков

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С 11 мая украинцы смогут посещать парки и зоны отдыха, однако часть ограничений при этом остается.
Украинцам разрешат посещать парки при определенных условиях
Украинцам разрешат посещать парки при определенных условиях
telegraf.com.ua

Министрество здравоохранения обнародовало требования к паркам, вход в которые разрешат с послаблением карантина с 11 мая. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.

Так, в парках и скверах должны быть обустроены туалеты, и зоны с наличием жидкого мыла и антисептиков на входе в зону отдыха. Запрещено проведение организационных мероприятий, а также работа аттракционов.

При этом посетители имеют право:

  • пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и в группах не более 3 человек;
  • использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом с соблюдением надлежащего социального дистанцирования и правил, установленных администрацией.

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Также сегодня стало известно, как с 11 мая будут работать салоны красоты и парикмахерские.

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Теги: Минздрав, парк, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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