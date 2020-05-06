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Новости Донбасса 5 мая: Ранены двое украинских военных

Комментариев: 2
Сепаратисты 15 раз обстреливали позиции ВСУ.
Сепаратисты 15 раз нарушили режим "тишины"
Сепаратисты 15 раз нарушили режим "тишины"
facebook.com/MinistryofDefence.UA

За минувшие сутки, 4 мая, боевики 15 раз нарушили режим “тишины“. В результате обстрелов один военнослужащий получал боевое ранение, один боец - боевое травмирование. Об этом сообщает пресс-служба ООС. 

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Как сообщается, обстрелы велись из запрещенных “Минском“ минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В частности, из 82 мм минометов и ночью из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции сил ООС неподалеку Невельского. Кроме того, огонь вели возле Богдановки, Павлополя, Славного, Марьинки, Старогнатовки и дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также обстрелы велись вблизи Орехового из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия. Защитников Крымского враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам населенного пункта Южное противник дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. 

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По данным разведки, 5 мая украинские военнослужащие ранили по меньшей мере двух  оккупантов.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток“ противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции возле Авдеевки. Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушение, в результате чего вражеские провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. 

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Теги: Донбасс, ООС, АТО, Новости Донбасса, Новости АТО, Война
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Комментариев (2)
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ndelliopoo    06.05.2020, 09:22
Оценка:  -23
ndelliopoo
Наёмников,а не военных.
ЗаелоПластинку    06.05.2020, 09:39
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Антибес, ты уже на работе, а я еще только проснулся. Так как, можно ли тебя назвать убийцей, если ты работаешь на тех, кто убивает украинцев, помогая им оправдывать свои убийства ложью, которую ты тут пишешь?
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