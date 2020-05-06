Под Львовом зафиксировали антирекорд по коронавирусу

За сутки коронавирусом заразились почти 40 человек.

Во Львовской области за сутки коронавирусной инфекцией заразились 39 человек, мэр города Львов Андрей Садовой называет это количество рекордом. Он отметил, что решение об ослаблении карантина будет приниматься только при условии, что динамика будет идти на спад. Об этом мэр написал у себя в Facebook.

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“39 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это рекордная цифра за все время карантина“, - написал он.

Скриншот facebook.com/Андрей Садовой

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине фиксируется рост случаев бессимптомного течения коронавируса. В Минздраве заявили, что бессимптомное течение болезни повышает угрозу распространения COVID-19.

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