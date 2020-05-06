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Под Львовом зафиксировали антирекорд по коронавирусу

Комментариев: 1
За сутки коронавирусом заразились почти 40 человек.
По Львовом фиксируется вспышка COVID-19
По Львовом фиксируется вспышка COVID-19
EPA/UPG

Во Львовской области за сутки коронавирусной инфекцией заразились 39 человек, мэр города Львов Андрей Садовой называет это количество рекордом. Он отметил, что решение об ослаблении карантина будет приниматься только при условии, что динамика будет идти на спад. Об этом мэр написал у себя в Facebook

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“39 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это рекордная цифра за все время карантина“, - написал он.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Андрей Садовой

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине фиксируется рост случаев бессимптомного течения коронавируса. В Минздраве заявили, что бессимптомное течение болезни повышает угрозу распространения COVID-19.

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Теги: Львовская область, Коронавирус, Антирекорд, Эпидемия
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Комментариев (1)
ndelliopoo    06.05.2020, 09:39
Оценка:  -22
ndelliopoo
Да хер с ними!
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