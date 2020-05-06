В ОП рассказали, чем Зеленский заменил рукопожатие во время пандемии

Президент здоровается локтем.

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент Украины Владимир Зеленской отказался от традиционных рукопожатий. Он выбрал другую форму приветствия.

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Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

По словам представитель ОП, специально в условиях пандемии был разработан временный протокол официальных встреч. Согласно этому документу, президент теперь здоровается локтем.

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Жовква отметил, что из-за пандемии пришлось перенести несколько международных встреч Зеленского, а также некоторые визиты в иностранных государства, запланированные на март - апрель. В ОП предполагают, что они могут состояться летом.

Упростив протокол, мы абсолютно не потеряли сути… Мы понимали, что это необходимо, что дипломатическая работа не должна останавливаться, - сказал Жовква.

Напомним, после пандемии COVID-19 планируется азиатское турне Зеленского. У президента рассказали о планах.

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