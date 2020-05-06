Зеленский поздравил военнослужащих с Днем пехоты

Президент отметил, что сегодня, в день своего профессионального праздника, украинская пехота продолжает уверенно выполнять сложные задачи на линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем пехоты. Президент отметил, что это праздник мужественных и уверенных в своей силе воинов, которые составляют основу механизированных, мотопехотных, горный-штурмовых воинских частей и подразделений ВСУ. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Министерства обороны Украины

Читай также: После пандемии COVID-19 планируется азиатское турне Зеленского

“Быть пехотинцами нелегко, ведь именно на ваши плечи война возлагает наибольшее бремя испытаний и трудностей. Именно вы первыми становитесь на пути врага, отражаете его атаки и решительно продвигаетесь навстречу опасности, борясь для нашего государства за то, что принадлежит ему по праву. И сегодня, в день своего профессионального праздника, украинская пехота продолжает уверенно выполнять сложные задачи на линии боевого соприкосновения, дает достойный отпор агрессору, сдерживает его вооруженные провокации и коварные обстрелы“, - отметил Президент.

От имени украинского народа он выразил благодарность личному составу и ветеранам пехоты за добросовестное выполнение конституционного долга, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины.

В этот день мы склоняем головы перед памятью воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память! Убежден, что украинские пехотинцы и в дальнейшем надежно будут стоять на защите свободы и независимости нашего государства, - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее в ОП рассказали, чем Зеленский заменил рукопожатие во время пандемии. Президент здоровается локтем.

Читай также: Мрия сегодня доставит очередной гуманитарный груз из Китая

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.