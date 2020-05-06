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В Борисполе 40-летняя женщина держала в яме мужчину

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Пострадавший госпитализирован с телесными повреждениями.
В Борисполе 40-летняя женщина держала в яме мужчину
В Борисполе 40-летняя женщина держала в яме мужчину
patrol.police.gov.ua

Около полуночи, 5 мая, на линию 102 поступило сообщение о незаконном лишении свободы или похищении человека. Полицейские, быстро прибывшие на место происшествия, встретились с заявителем, который сообщил, что заметил как во дворе, в яме, женщина держит мужчину и не выпускает его. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции. 

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“Зайдя в указанный двор патрульные обнаружили 40-летнюю гражданку. Женщина сообщила, что в доме она одна, а о человеке в яме ей вообще ничего не известно. Однако, во время общения с гражданкой, полицейские услышали крики о помощи, которые доносились из ямы, которая в придачу была завалена мешками и тротуарным бордюром. Расчистив вход, патрульные обнаружили мужчину, который имел телесные повреждения“, - говорится в сообщении.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Бориспольского отдела полиции. Женщиной займутся следователи. Ей грозит уголовное наказание.

Напомним, ранее в Кривом Роге подростки разгромили магазин после отказа продать алкоголь. Нарушителей задержала полиция. 

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Теги: Полиция, Патрульные, Женщина, Мужчина, Яма
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