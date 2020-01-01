Суд арестовал одного из участников Пасхального обмена с ОРДЛО - СМИ

Один из освобожденных украинцев является фигурантом уголовного дела об ограблении, в котором погибла женщина.

Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу с возможностью выйти под залог в 420,2 тысяч гривен одного из лиц, освобожденных 16 апреля во время обмена с боевиками ОРДЛО. Как сообщает издание “Граты“, речь идет об Александре Садовском.

Читай также: СБУ подозревает в пытках одного из освобожденных по обмену 29 декабря

Согласно данным, опубликованным в Едином госреестре судебных решений, заседание состоялось 30 апреля.

Отмечается, что Садовского обвиняют по статьям “мошенничество в особо крупном размере“ (наказывается лишением свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества) и “несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи“ (наказывается ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет).

Сообщается, что уголовное производство открыли еще 14 марта 2018, когда Садовский уже находился в заключении на неподконтрольной территории.

Читай также: Один из экс-пленных помогал боевикам пытать других пленных – Асеев

По данным “Медийной инициативы за права человека“, Садовский работал охранником пунктов обмена валют. Один из них 22 апреля 2014 ограбили, при этом погибла женщина-оператор. Расследование начали по подозрению в убийстве, еще когда Донецк был под контролем Украины, но судили уже после оккупации. Так называемый “суд ДНР“ приговорил его к пожизненному заключению. Родственники Садовского пытались внести его фамилию в списки на обмен с 2018 года. В тюрьме так называемой “ДНР“ он находился с конца мая 2014 года.

С марта 2018 Садовский объявлен в розыск. В день обмена, 16 апреля, следственный судья Шевченковского райсуда дал разрешение на его задержание. После обмена он находился на обсервации, а 30 апреля Садовского задержали.

Напомним, 16 апреля состоялся так называемый “Пасхальный обмен“, в ходе которого с оккупированной территории удалось вывести 20 человек – преимущественно гражданских.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.