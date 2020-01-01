Шмыгаль поручил министрам срочно заняться цифровой трансформацией

Глава правительства считает диджитализацию важным инструментом борьбы с коррупцией.

В каждом министерстве должен появиться пост заместителя министра по вопросам цифровой трансформации. Такое поручение премьер-министр Денис Шмыгаль дал своим подчиненным во время совещания по вопросам цифровой трансформации в Кабмине, сообщает правительственная пресс-служба.

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“Сейчас возрастает актуальность и важность цифровых технологий во всех сферах. Автоматизация – это путь к искоренению коррупции на всех государственных уровнях: от принятия управленческих решений до предоставления услуг людям“, - говорится в сообщении.

По итогам совещания Денис Шмыгаль дал поручение всем министерствам в двухнедельный срок создать должность заместителя Министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Конкретные кандидатуры к рассмотрению на эти должности должны быть предоставлены в течение месяца.

Реформа любой сферы в современных условиях невозможна без применения цифровых технологий. Опыт многих стран ЕС показывает, что цифровые реформы позволили достичь значительного экономического и социального эффекта, - отметил глава правительства.

Напомним, в конце апреля приложение “Дія“ расширило доступный функционал новыми возможностями. Теперь в Украине появился электронный “Кабинет гражданина“.

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