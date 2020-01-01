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В Днепропетровской ОГА выявили первый случай заражения коронавирусом

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На данный момент проверяют полсотни человек.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

У одного из сотрудников Днепропетровской ОГА была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент результатов ПЦР-теста ожидают 50 человек, которые контактировали с инфицированным. Все они находятся на самоизоляции. Об этом сообщил глава области Александр Бондаренко, передает пресс-служба Днепропетровской ОГА. 

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“У одного из сотрудников Днепропетровской ОГА был лабораторно подтвержден COVID-19. Сейчас результатов ПЦР-теста ожидают еще более 50 работников, контактировавших с больным. Сейчас максимальное количество сотрудников облгосадминистрации переведены на удаленный режим работы. Среди них и контактные лица“, - сообщил Бондаренко.

Как сообщается, глава Днепропетровской ОГА также сделал ПЦР-тест. Он оказался отрицательным.

В пресс-службе добавили, что в области сейчас 624 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Напомним, ранее в Днепре 63-летняя пенсионерка заразила коронавирусом 35 человек. Заразившихся от женщины COVID-19 выявили медики, которые проверяли с кем контактировала больная. 

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Теги: Днепропетровская область, ОГА, Коронавирус, Эпидемия
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